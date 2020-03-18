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Khabib Nurmagomedov-Tony Ferguson maçı koronavirüs nedeniyle erteleniyor mu?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok tanınan boksörlerinden biri olan Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Khabib Nurmagomedov-Tony Ferguson maçı koronavirüs nedeniyle erteleniyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen spor karşılaşmalarının yanında boks müsabakaları da çalkalanmaya başladı. 18 Nisan 2020, Cumartesi günü yapılması planlanan karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti. Bu konu ile ilgili Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan bir açıklama geldi.

"İNSANLAR EVİNDE OTURUP MAÇI İZLESİN"

Khabib Nurmagomedov: "Yönetim bize birkaç gün içinde dövüşeceğimiz yeri söyleyecek. Salonda 100 tane sağlıklı insana ihtiyacımız var. Seyircileri alma, 100 sağlıklı çalışanı içeri alın, kameraları koyun ve insanlar evinde oturup bu maçı izlesin.’’ ifadelerini kullandı.

"EN İYİ KİMİN OLDUĞUNU ÖĞRENELİM"

Khabib: ‘’Çalışanlar, dövüşçüler, kornerleri vs 100 kişiyi içeri alıp kameraları koyun ve tüm zamanların en iyi hafif sıkletinin kim olduğunu öğrenelim. Bu çok büyük bir maç. UFC’nin bu politikasını seviyorum, her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorlar.’’ dedi.

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