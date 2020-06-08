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Khalid Al Shaibani’nin hedefi Türkiye

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.06.2020 22:37 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye’de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.

Khalid Al Shaibani’nin hedefi Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wasl’da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Khalid Al Shaibani, Türkiye’de forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Birçok yaş grubunda milli formayı giyen ve daha sonra A takım kadrosuna alınan 22 yaşındaki savunmacı, kendisine Süper Lig ve TFF 1. Lig’de birçok ekipten teklif geldiğini ifade ederek, "Amacım yurt dışında forma giymek.

Türkiye de futbol konusunda çok önemli bir noktada. Avrupa’da boy göstermek istiyorum ve bu nedenle gelen teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Shaibani, kendisine teklifte bulunan kulüplerle ilgili olarak ise "Şu anda kulüp ismi vermem doğru olmaz. Görüşmeler ilerledikçe, açıklama yaparım" dedi.

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