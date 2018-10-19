SPOR

Khimki 84 - 85 Anadolu Efes

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi 85-84 yendi.

Khimki 84 - 85 Anadolu Efes

Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı. Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

PARTNERRevani tatlısı nasıl yapılır?Revani tatlısı nasıl yapılır?
'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin''Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'
Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izlediFenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Khimki - Anadolu Efes Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalgiris 75 - 82 Fenerbahçe

Zalgiris 75 - 82 Fenerbahçe

Khimki 84 - 85 Anadolu Efes

Khimki 84 - 85 Anadolu Efes

'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'

'Ayıyla savaşıyorsam, gidin ona yardım edin'

Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi

Fenerbahçe - Khimki maçını futbolcular tribünden izledi

Fenerbahçe 93 - 85 Khimki

Fenerbahçe 93 - 85 Khimki

Anadolu Efes 79 - 93 Zalgiris

Anadolu Efes 79 - 93 Zalgiris

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.