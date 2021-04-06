Khloe Kardashian’dan olay hareket! Bikinisinin iplerini çekiştirip...

Khloe Kardashian, yeni Instagram paylaşımında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayna karşısında çektiği selfie’de ipli bikinisinin altını çekiştirip durdu.

135 milyon Instagram takipçisi olan Khloe Kardashian, ablası Kim Kardashian’ı örnek alarak kendi markasını kurdu. Ablası da Khloe Kardashian’a destek olmak için kendi sosyal medya hesaplarından bol bol tanıtım yapmayı ihmal etmiyor.

36 yaşındaki televizyon ünlüsü, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarına kullandığı yüz filtreleri ve photoshop yapmasıyla sık sık gündeme geliyor.

Her şeye rağmen yıldız ismin paylaşımları çok kısa sürede iki buçuk milyondan fazla beğeni toplamayı başardı.

