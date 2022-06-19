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  4. Khloe Kardashian kalçasındaki implantlardan vazgeçti! Şaşırtan görüntü

Khloe Kardashian kalçasındaki implantlardan vazgeçti! Şaşırtan görüntü

19.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian eski sevgilisi Tristan Thompson tarafından yine aldatılmasıyla gündemdeyken geçtiğimiz günlerde sokakta görüntülendi. Khloe Kardashian'ın son görüntüsünde değişimi gözlerden kaçmadı. İddialara göre TV yıldızı kalçasındaki implantlarından tamamen vazgeçti.

Khloe Kardashian kalçasındaki implantlardan vazgeçti! Şaşırtan görüntü

Son günlerde özel hayatıyla gündemde olan Khloe Kardashian son haliyle de dikkat çekti. Çocuğunun babası Tristan Thompson tarafından defalarca kez aldatılan ve bu konuya dair haberlerle adından söz ettiren ünlü isim son olarak West Hollywood'da görüntülendi.

İddialara göre Khloe vücudunda bulunan popo protezlerini tamamen aldırmış. Kardashian ailesinden büyük kalçalarıyla öne çıkan yıldızın ablası Kim Kardashian'ın izinde olduğu iddia edildi.

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Kim Kardashian da bir süre önce kalçasındaki protezleri azaltmıştı.

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Khloe Kardashian
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