Khloe Kardashian kalçasındaki implantlardan vazgeçti! Şaşırtan görüntü

Son günlerde özel hayatıyla gündemde olan Khloe Kardashian son haliyle de dikkat çekti. Çocuğunun babası Tristan Thompson tarafından defalarca kez aldatılan ve bu konuya dair haberlerle adından söz ettiren ünlü isim son olarak West Hollywood'da görüntülendi.

İddialara göre Khloe vücudunda bulunan popo protezlerini tamamen aldırmış. Kardashian ailesinden büyük kalçalarıyla öne çıkan yıldızın ablası Kim Kardashian'ın izinde olduğu iddia edildi.

Kim Kardashian da bir süre önce kalçasındaki protezleri azaltmıştı.





