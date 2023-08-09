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  4. Kibar Gönüllüleri KAÇUV’la kanserli çocuklara umut oluyor

Kibar Gönüllüleri KAÇUV’la kanserli çocuklara umut oluyor

09.08.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding’in çalışanları, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) hayata geçirdiği ‘Umut Kafe’ projesi kapsamında kanserli çocuklar için bağış topluyor.

Kibar Holding’in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kibar Gönüllüleri, temmuz ayı içerisinde Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) ‘Umut Kafe’ projesine destek verdi. Vakfın 2017’de kanser tedavisi gören çocukların ailelerine ek gelir sağlamak için başlattığı ‘Umut Kafe’ projesi kapsamında hazırladığı gezici kafe aracı, temmuz ayı içerisinde Kibar Holding şirketlerine ait 5 farklı lokasyonda, şirket çalışanlarıyla buluştu.

Gezici araçta, kanserli çocuklar yararına çeşitli atıştırmalıklar ile sıcak ve soğuk içecekler servis ediliyor. Projeye destek veren şirket çalışanlarının yaptığı alışverişlerden elde edilen gelir daha sonra KAÇUV’a bağışlanıyor.

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