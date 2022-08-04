Kibar Holding'den "İş BİZim Hayat BİZim" yeni çalışma modeli

İSTANBUL (AA) - Geleceğe yön veren sanayi hamlelerini yaparken çalışanlarına da iş-özel yaşam dengesini kurabileceği bir iş hayatı kurmak için çalışan Kibar Holding, yeni çalışma modellerinin belirlendiği “İş BİZim Hayat BİZim” isimli insan kaynakları projesini tanıttı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, motivasyonu yüksek, işine bağlı çalışanlarla işin sürekliliğini, büyümesini destekleyerek iş sonuçlarına değer katmayı hedefleyen Kibar Holding, tüm grup şirketlerinde geçerli olacak yeni çalışma modeli “İş BİZim Hayat BİZim” projesini tamamladı.

Çalışanların yüksek katılımı ile düzenlenen online tanıtım etkinliğinde Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, proje hakkındaki detayları tüm çalışma arkadaşlarına aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding CEO’su Kayabaşı, projenin hayata geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Salgının ilk zamanlarında hiç tecrübe etmediğimiz bu yeni deneyimi yönetmek hepimiz için oldukça güç oldu. Fakat arkadaşlarımızın değişime adaptasyon hızı, iş bilinci ve güçlü iletişim yeteneği ile sorunsuz bir şekilde o zamanları geride bıraktık.” ifadelerini kullandı.

Yeni bir çalışma modelini hızla öğrenerek gelişim alanları belirlediklerini ve bu alanları güçlü yönleri haline getirmek için çabaladıklarını aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:

“Bizim için oldukça verimli geçen bu simülasyon döneminin ardından artık yeni nesil çalışma modelini kalıcı hale getiriyoruz. İş BİZim Hayat BİZim adını verdiğimiz projemizle birlikte her bir pozisyonun gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, kapsamlı bir çalışma yaptık. Projenin farkı, çalışma modellerini belirlerken çalışma arkadaşlarımızın içgörüsünü, deneyimlerini ve değerlendirmelerini dikkate alarak sonuca ulaşmamız oldu.”

Kayabaşı, projenin hedefinin yeni iş dünyasına adapte olmak olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına iş verimliliğinden ödün vermeden cevap verebilmek adına oldukça titiz bir çalışma yürüttük ve bu çalışmayla birlikte arkadaşlarımızın beklentilerine yaklaşmış olmayı, daha esnek ve daha mutlu bir çalışma ortamı sağlamayı umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Esneklik" bakış açısıyla hareket ediliyor

Kibar Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şennur Kuru ise İş BİZim Hayat BİZim ile amaçlarının, şirket değerlerinden biri olan "esneklik" bakış açısından hareketle, yeni çalışma modellerine adapte olmak, iş-özel hayat dengesini kurmakta çalışanlara destek sağlamak ve verimliliği artırarak daha keyifli bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu bildirdi.

Kuru, şunları kaydetti:

“Öncelikle tüm arkadaşlarımızın beklentilerini anlamak, kendi pozisyonlarını değerlendirmeleri için danışman firmamız tarafından bir anket gönderildi. Bu anket sonuçları KVKK gereğince bizimle sadece toplam sonuç olarak paylaşıldı. Anketin ardından yöneticilerimize ekiplerindeki pozisyonları değerlendirmeleri için bir puanlama tablosu paylaştık. Bu tabloda 10 farklı soru ile pozisyon gerekliliklerini belirledik. Çalışma modelini oluştururken belirlediğimiz formül ile her bir pozisyon için uzaktan+ çalışma, hibrit çalışma ya da ofiste+ çalışma olarak sonuçlarımızı aldık. Bu sonuçlar öncelikle fonksiyon doğrulama ekipleri, ardından da danışman firma tarafından değerlendirildi. Tüm bu sonuçlar konsolide edilerek İK ekiplerimizin görüşleriyle birlikte genel müdürlerimizle mutabakat sağladık. Son olarak proje ekibimiz, tüm şirketlerin sonuçlarını konsolide etti ve her bir arkadaşımızın çalışma modeli belirlenmiş oldu.”

"Uzaktan+ çalışma en az 1 gün, hibrit çalışma en az 2 ya da 3 gün, ofiste+ çalışma ise 4 ya da 5 gün ofiste/yerinde çalışma" olacak şekilde modeli kurguladıklarını bildiren Kuru, “İki konunun altını özellikle çizmek gerekir. İlki ofiste+ olarak belirttiğimiz modelde sahada olunan zamanları kastediyoruz. Yani müşteriye, tedarikçiye ziyarete gidilen günler de bu kapsama dahil. İkinci konu ise uzaktan+ çalışma günlerinde arkadaşlarımız şehir dışı ya da yurt dışı dahil dilediği yerden çalışabilirler." ifadelerini kulandı.

