Kibariye buhran dolu günler yaşıyor! Yasak aşk hamile...

Türk müziğinin sevilen ismi Kibariye, şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. 1 Mayıs 2018 tarihinde Kibariye’nin 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık çalışanlarının parasını ödemediğini ve Kibariye’yi aldattığı ortaya çıkmıştı! Kibariye’nin ihanetin yanı sıra maddi krizlerle de sarsıldığı öğrenildi.

BODRUM’DAN SONRA İSTANBUL’DA BULUNAN EVE DE HACİZ GELDİ

Eşi Ali Küçükbalçık, Kibariye’nin adını kullanarak iş yaptığı kişilere karşılıksız çek vermişti. Alacaklı şahıslar çeklerin karşılıksız çıktığını ve paralarını alamayacaklarını öğrenince Küçükbalçık hakkında suç duyurusunda bulundular. Bunun üzerine mahkeme heyeti ihtiyatlı haciz kararını çıkararak Kibariye’nin İstanbul Ataşehir’de bulunan evine haciz memurlarını gönderdi. Haciz memurları evde yer alan çift eşyalardan bir tanesini alarak haciz işlemini gerçekleştirdi.

BODRUM’DAKİ EVE NEDEN HACİZ GELDİ?

Ali Küçükbalçık, Bodrum’un Gökçebel mevkiinde 1 milyon 800 bin TL’ye aldığı araziye İzmirli bir müteahhitle anlaşarak villa inşaatı başlattı. Villanın ödemesinin bir bölümü de bankadan kredi çekerek tahsil etti. Kalan kısmını ise 100 er bin TL’lik çeklerle 8 parçaya böldü. Ancak çeklerin karşılıksız çıkması üzerine İzmirli müteahhit Küçükbalçık’ı mahkemeye vererek haciz davasını başlattı.