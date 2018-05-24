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Kibariye buhran dolu günler yaşıyor! Yasak aşk hamile...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ali Küçükbalçık'ın usta sanatçı Kibariye'yi, Lübnanlı bir kadınla Kıbrıs'ta aldattığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Lübnanlı kadının Küçükbalçık'tan hamile olduğu iddia edildi. Bunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ve Lübnanlı sevgilisi D.O, Ataşehir'de birbirine 5'er dakikalık mesafedeki evlerde oturuyorlar.

Kibariye buhran dolu günler yaşıyor! Yasak aşk hamile...

Türk müziğinin sevilen ismi Kibariye, şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. 1 Mayıs 2018 tarihinde Kibariye’nin 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık çalışanlarının parasını ödemediğini ve Kibariye’yi aldattığı ortaya çıkmıştı! Kibariye’nin ihanetin yanı sıra maddi krizlerle de sarsıldığı öğrenildi.

BODRUM’DAN SONRA İSTANBUL’DA BULUNAN EVE DE HACİZ GELDİ

Eşi Ali Küçükbalçık, Kibariye’nin adını kullanarak iş yaptığı kişilere karşılıksız çek vermişti. Alacaklı şahıslar çeklerin karşılıksız çıktığını ve paralarını alamayacaklarını öğrenince Küçükbalçık hakkında suç duyurusunda bulundular. Bunun üzerine mahkeme heyeti ihtiyatlı haciz kararını çıkararak Kibariye’nin İstanbul Ataşehir’de bulunan evine haciz memurlarını gönderdi. Haciz memurları evde yer alan çift eşyalardan bir tanesini alarak haciz işlemini gerçekleştirdi.

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BODRUM’DAKİ EVE NEDEN HACİZ GELDİ?

Ali Küçükbalçık, Bodrum’un Gökçebel mevkiinde 1 milyon 800 bin TL’ye aldığı araziye İzmirli bir müteahhitle anlaşarak villa inşaatı başlattı. Villanın ödemesinin bir bölümü de bankadan kredi çekerek tahsil etti. Kalan kısmını ise 100 er bin TL’lik çeklerle 8 parçaya böldü. Ancak çeklerin karşılıksız çıkması üzerine İzmirli müteahhit Küçükbalçık’ı mahkemeye vererek haciz davasını başlattı.

YASAK AŞKTA BEBEK GELİŞMESİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnan asıllı bir kadın ile ilişkisinin olduğu ve mal varlığını Kıbrıs’ta bulunan kumarhanelerde tükettiği magazin kulislerinde herkesin bildiği konulardan. Son olarak Küçükbalçık’ın Lübnan asıllı sevgilisinin hamile olduğu iddia ediliyor. Genç kadın, Kibariye ve eşinin oturduğu Ataşehir’de Küçükbalçık’ın tuttuğu bir evde yaşıyor. Evlerin arası ise sadece 5 dakika uzaklıkta.


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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Ali Küçükbalçık haciz ihanet

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