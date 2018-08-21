MAGAZİN

Kibariye’den aile pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Kibariye Bodrum’da Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte mutluluk pozu verdi.

Kibariye’den aile pozu

Eşi Ali Küçükbalçık'la evliliğindeki krizi atlatan Kibariye, geçtiğimiz gün bir kahvaltı salonundan çıkarken objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının eşinin kendisini aldattığı ileri sürülmüş ve zor günler geçirmişti. Kibariye geçtiğimiz aylarda “Kocam beni terk etmese ben gitmem” diyerek son noktayı koymuştu.

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Gündoğan Mahallesinde ev alarak yaz boyunca Bodrum’da tatil yapan ikili, aşklarını tazelemeye başladı. Kibariye, eşinin kendisini aldattığı iddiası için "Bizi çekemiyorlar anam, benim keyfim yerinde" diyerek, mutluluk bozu verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye kibariye kocası Bodrum

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