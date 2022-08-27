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Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak vefat etti

27.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak vefat etti

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'den kahreden haber geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı iddia edildi.

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'ŞOFER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o"


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Kibariye anne yaşında
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