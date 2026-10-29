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Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında son anda yapılan değişiklik sonrası yeni bölüm akıştan çıkarıldı. 29 Ekim Perşembe akşamı dizinin tekrar bölümü olacak.s

Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok?

Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümün iptalinin ardından bir diziden daha iptal haberi geldi. Perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Sevdiğim Sensin yeni bölüme saatler kala yayın akışından çıkarıldı.

Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok? 1

Sevdiğim Sensin 29 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Seyirci diziyi merakla beklerken ve yeni bölüm fragmanı paylaşılmışken kanal kararını verdi.

Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok? 2

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Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin 23. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yeni bölüm son anda ertelendi.
Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok? 3

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin 23. bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Sevdiğim Sensin dizisi
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