Sevdiğim Sensin son anda yayın akışından kaldırıldı! Sevdiğim Sensin neden yok?

Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümün iptalinin ardından bir diziden daha iptal haberi geldi. Perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Sevdiğim Sensin yeni bölüme saatler kala yayın akışından çıkarıldı.
Sevdiğim Sensin 29 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Seyirci diziyi merakla beklerken ve yeni bölüm fragmanı paylaşılmışken kanal kararını verdi.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin 23. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yeni bölüm son anda ertelendi.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin 23. bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.