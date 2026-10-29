Christina Aguilera küvette verdiği pozla hayranlarını şaşırttı

Christina Aguilera, Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla gündem oldu. 45 yaşındaki şarkıcı, Cadılar Bayramı öncesinde küvette çıplak poz verdiği karede göğüslerini hayalet emojileriyle kapattı.

Küvetin kenarına yaslanan Aguilera, telefonuyla çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Christina Aguilera'nın paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Fotoğrafa yorum yapan bir takipçisi, "Bu bir deprem değildi, sadece dizlerimin üzerine çöken bendim" ifadelerini kullandı.

Bir başka hayranı ise ünlü şarkıcıya övgüler yağdırarak, "O anın yıldızı, bir ikon, gerçek bir yıldız" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı da esprili bir şekilde, "Otel banyosunda dört martini içtikten sonraki ben" diye yazdı.

Aguilera'nın paylaşımı, hayranları arasında büyük ilgi gördü.