Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında, nereli? Kibariye’nin eşi ve kızı kimdir?

Arabesk müziği kraliçesi olarak bilinen Kibariye Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olmasıyla tekrar gündeme geldi. Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayına konuk olan ünlü şarkıcı televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden güzel şarkıları ve samimi kişiliğiyle sevilen ünlü şarkıcı hakkında bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Kibariye kaç yaşında? Kibariye nereli? İşte tüm detaylar... KİBARİYE KİMDİR? 10 Ağustos 1960, Manisa doğumlu olan ünlü isim şu anda 60 yaşında. Kibariye gerçek adı da merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Asıl adı Bahriye Tokmak olan şarkıcı, çingene kökenlidir. Ailesinin geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle hiç okula gitmediği ve ilk olarak Akhisar’da sahne aldığı bir gazino ile şarkıcılık kariyerine başladığı biliniyor. 80’li yıllarda İzmir’deki sahnelerde yer alan şarkıcı, o dönemlerde İzmir Fuarı’na gelen bütün sanatçıların dikkatini çekmesi başardı. Muzaffer Özpınar’ın şarkıcıyı Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz’e anlatmasıyla Kibariye’nin müzik yolculuğu İzmir’den İstanbul’a taşındı.

Hem yorumu hem sesi hem de doğallığı ile herkesin ilgisini çeken şarkıcı, medyanın da ilgisiyle 1981 yılında TRT’den yılbaşı gecesi için teklif aldı. 1982 yılında sinema filminde rol alan ünlü isim, özellikle Kim Bilir isimli şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Televizyonda “Eğlen Coş İşte Kiboş” ve “Kibariye Show” gibi eğlence programları yaptı. Fox TV’de ise Ben Söylerim isimli yarışma programında Serdar Ortaç ile beraber jüri üyeliği yaptı. Aynı zamanda ünlü isim Oryantal Star adlı yarışma programının da jüri üyeleri arasındaydı. Kibariye şarkıları arasında ise Hap Koydum, Gidemem, Tepecikli, Annem, İlle de Roman Olsun ve Kim Bilir bulunuyor. Ünlü şarkıcı ilk olarak 1979 yılında taksi şoförü olan Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. Çift, ünlü şarkıcının annesinin bu evliliğe gösterdiği tepki ile uzun süre gündemde yer aldı. Ünlü şarkıcı 1999 senesinde ise Ali Küçükbalçık ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten Birgül isminde bir kızı bulunuyor. Aynı zamanda Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hayatım Roman ve Şen Sulukule gibi filmlerde de rol aldı.