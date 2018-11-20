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Kibariye konser için Almanya'ya gitti ama...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Eşinin ihanet haberleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Kibariye bu sefer bambaşka bir haberle gündeme geldi! Kibariye ve eşi Ali Küçükbalcık konser için gittikleri yurt dışında paraları toplayıp...

Kibariye konser için Almanya'ya gitti ama...

Geçtiğimiz aylarda kocasının ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye yine gündemde.

Kibariye konser için Almanya'ya gitti! Kibariye son anda konseri iptal etti! Organizatör çılgına döndü!

  1. Sayfa'nın haberine Kibariye ve eşi konser diye gelip salam-sucuk alıp ülkeye geri döndü. İddiaya göre sucuk ve salam faturasını da organizatöre kesti! Kibariye otelden de apar topar ayrılarak herkesi şoke etti!

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Ali Küçükbalcık havaalanından iner inmez bir şarküteriye gitmek istemiş ve ödemeyi de organizatör firmasından almışlar. 2. Sayfa'da bu faturalar da gösterilerek Kibariye eleştirildi.

PARALARI ALIP KAÇTILAR

Organizatör o anları şöyle anlattı: Kibariye ve eşi uçaktan indiler. İner inmez 'Bizi Türk marketine götür. 200 Euro ver' dediler. Neyse verdim, sonra 8 kangal sucuk, salam, sosis aldılar. Yedi kutu yaprak çay ve daha bir sürü şey aldılar. Ali Küçükbalçık konser yerinde kapının önüne adamını dikti ve bilet paralarını topladı. Sonra geldi bana 'Çok az kişi var, Kibariye konsere çıkmayacak' dedi. Bilet paralarını alıp kaçtılar. Sonra dönüş uçak biletlerini iptal etmişler."

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Organizatörün iddiasına göre Kibariye'nin eşi konser için arayıp çok ısrarcı oldu ve durumlarının kötü olduğunu belirterek bu konseri talep etti! Daha sonra ise konser günü kapıya gelip konuklardan bilet paralarını toplayan ünlü isimin eşi konseri son anda iptal etti.

Kibariye'nin konseri son anda iptal etmesine de hayranlarından sosyal medyada ağır eleştiriler geldi!


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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Kibariye konser Ali Küçükbalçık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kibariye sendemi
KUL HAKKI YEMEK MAYALARINDA VAR
Kayseri ve Afyonlu sucuk üreticilerini göreve davet ediyorum
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