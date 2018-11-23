Kibariye konserden kaçtığı iddialarıyla ilgili ateş püskürdü

Kibariye, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı. Konser çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Kibariye, özel açıklamalar yaptı.

Konser krizinin ardından ilk kez konuşan Kibariye, sessizliğini bozdu. Uçankuş'un haberine göre; Kibariye, Almanya’da konser parasını alıp sahneye çıkmadığı yönündeki iddiaları yalanladı ve organizasyonculara fena patladı.

Kibariye, organizatörlerin iddialarıyla ilgili olarak “Ben hakkımı helal etmiyorum. İftira atmak Allah katında günahtır. Benim halkım parasına, onların parasına elimi sürmedim. Hayatta da kul hakkına girmem ben. Allah korkunuz olsun be! Allah'tan korkun ben.

Bizi yemeğe götürdü; burnumuzdan da getirdi! Kaşıkla aldı kepçeyle verdi. Otele götürdüler bizi otele bir yığın köpekle kaldık. Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım giyindim kuşandım sahneye çıkacağım. Param gelsin çıkıyorum. İçeride 300 kişi vardı paramı vermeden çıkmam dedim. Cevdet Bey müdahale etti; kendime kaba konuşturmam. Orada bir gerilim yaşandı. Halkın parasını almışlar benim paramı vermediler. O panikten dolayı özür de dileyemedim seyirciden.