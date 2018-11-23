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Kibariye konserden kaçtığı iddialarıyla ilgili ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Konser paralarını alıp kaçtığı iddia edilen Kibariye ateş püskürdü! Kibariye hakkında çıkan iddialarla ilgili "Ben hakkımı helal etmiyorum" dedi. Kibariye'nin konsere diye gittiği Almanya'da salam sosis alıp kaçtığı iddia edilmişti.

Kibariye konserden kaçtığı iddialarıyla ilgili ateş püskürdü

Kibariye, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı. Konser çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Kibariye, özel açıklamalar yaptı.

Konser krizinin ardından ilk kez konuşan Kibariye, sessizliğini bozdu. Uçankuş'un haberine göre; Kibariye, Almanya’da konser parasını alıp sahneye çıkmadığı yönündeki iddiaları yalanladı ve organizasyonculara fena patladı.

Kibariye konser için Almanya'ya gitti ama...Kibariye konser için Almanya'ya gitti ama...

Kibariye, organizatörlerin iddialarıyla ilgili olarak “Ben hakkımı helal etmiyorum. İftira atmak Allah katında günahtır. Benim halkım parasına, onların parasına elimi sürmedim. Hayatta da kul hakkına girmem ben. Allah korkunuz olsun be! Allah'tan korkun ben.

Bizi yemeğe götürdü; burnumuzdan da getirdi! Kaşıkla aldı kepçeyle verdi. Otele götürdüler bizi otele bir yığın köpekle kaldık. Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım giyindim kuşandım sahneye çıkacağım. Param gelsin çıkıyorum. İçeride 300 kişi vardı paramı vermeden çıkmam dedim. Cevdet Bey müdahale etti; kendime kaba konuşturmam. Orada bir gerilim yaşandı. Halkın parasını almışlar benim paramı vermediler. O panikten dolayı özür de dileyemedim seyirciden.

SOSİS ALDIK SALAM ALMADIK

Sucuk meselesine gelince; orada Bülent Bey bizimle geldi. Ali'ye parayı ben verdim; Al gitti sucuk, pastırma ve sosis aldı, salam almadık.

Ben sesimle para kazandım güzelliğimle değil. Bütün aileme ben bakıyorum. Bunlar hem benim hem de halkın parasını aldı. Daha önce birçok sanatçı arkadaşımın da başına gelmiş bu olay. Bu adamları mahkemeye vereceğim" dedi.

Kibariye, hakkında çıkan iddiaları yalanladıktan sonra da hayranlarından özür dilemeyi ihmal etmedi.

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