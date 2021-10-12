"Kibariye kuaför ücretini ödemedi" iddiası! "Bir kişiyi rehin bıraktılar"

Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi. Tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği iddia edilmişti.

"BİR KİŞİYİ REHİN OLARAK BIRAKTILAR"

tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor. Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda, parayı ödemediler..."

"O ZAMAN PARANIN YARISINI VERELİM"

"Ali Bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘Kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz?’ deyip Ali Bey'i tekrar aradım... Ali Bey ‘4 bin 200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım’ teklifinde bulundu. ‘En başından söyledim, böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok’ cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim’ dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim..."



"Bence bu olaylardan Kibariye Hanım'ın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize eden eşi Ali Bey'dir. Bu olay duyulduktan sonra çok sayıda mağdur ulaştı. Çok problem yaşamışlar. Biz Kibariye Hanım için dükkanı 5-6 saat kapattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

