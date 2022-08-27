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Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak kimdir, neden öldü? Makbule Tokmak nereli ve kaç yaşındaydı?

27.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi. Daha önce televizyonlarda yer alarak adını duyuran Tokmak'ın hayatı ve ölüm sebebi merak edildi. Peki, Makbule Tokmak kimdir, neden öldü? Makbule Tokmak nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak kimdir, neden öldü? Makbule Tokmak nereli ve kaç yaşındaydı?

Kibariye annesi Makbule Tokmak, hayatını kaybetti. Bir dönem magazin gündemine "şoför şoför" sözleriyle damga vuran Tokmak geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi üzerine, Makbule Tokmak kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları yanıt arıyor.

MAKBULE TOKMAK KİMDİR?

Makbule Tokmak, şarkıcı Kibariye'nin annesidir. Kibariye'nin 20 yıllık evliliği sonlandığında Makbule Tokmak, televizyonlara çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek isyan etmişti. Bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Tokmak uzun yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde boy göstermişti.

MAKBULE TOKMAK NEDEN ÖLDÜ?

Pistte sergilediği figürlerle dikkat çeken Tokmak, sonrasında uzun süre konuşulmuştu. Kibariye'nin annesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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