Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın imam nikâhlı karısı varmış!

Geçtiğimiz günlerde iki kadınla birlikte görülen daha önce de aldatıp Kibariye tarafından affedilen Ali Küçükbalçık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Magazin gündemini sallayan iddia da Küçükbalçık'ın başka bir kadına imam nikâhı kıydığı söylendi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan iddiaya göre, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, Gamze isminde Adana'da ikamet eden bir kadına imam nikâhı kıydı hatta İstanbul'da Gamze Hanım için bir ev de tuttu.

Gamze Hanım'ın biyoenerji uzmanı olduğu da iddia edildi.

MEKANDAN PARA ÖDEMEDEN KAÇTILAR!

Kibariye'nin Küçükbalçık'ın borçları yüzünden Bodrum'daki evini sattığı iddia edilmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programındaKİ bilgiye göre, Ali Küçükbalçık'ın gizemli kadınlarla göründüğü fotoğrafın sırrı da ortaya çıktı.

İddialara göre, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın iki kadınla beraber görüntülendiği zaman çekilen fotoğraflar İstanbul'da korkutucu depremin yaşandığı günden... Bir diğer iddia ise Küçükbalçık ile yanından bulunan 2 kadının mekandan hesabı ödemeden apar topar kaçtığı...



