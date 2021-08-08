Kibariye'nin sahnede eteği uçuştu! Ali Küçükbalçık beline masa örtüsünü bağlattı

Kibariye, Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı zor anlar yaşadı.

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı.

Ali Küçükbalçık Kibariye'nin beline masa örtüsünü bağlattı.

Sık sık aldatma iddialarıyla gündeme gelen çift açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Kibariye son olarak, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" diye konuşmuştu.



