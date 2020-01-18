Kıbrıs Barış Turnuvası'nın efsane isimleri 45 yıl sonra buluştu

Ağaoğlu, "1975 senesinde Kıbrıs'ta gerçekleşen Barış Kupası'nın oyuncularını burada bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir kupamız. Hepinize geldiğiniz için minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"O gün oynadığımız müsabakada olup aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var, sizlerin de vardır. Bizler, takım arkadaşlarımızdan Kadir Özcan, Cemil Usta, Tuncay Mesçi, Bülent Şahinkaya, İlhan İkican ve Şener Çınar'ı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. O günlerden bugüne kulübümüz zaman zaman çok zor şartlarda mücadele etti. Özellikle şimdiki yönetim kurulumuz çok kötü şartlarda kulübü devraldı. Bu dönemden evvelki beş sene felaket dönemiydi. Bu dönemde arkadaşlar geldiler, çok yoruldular. Fiziksel, ruhsal çok sıkıntılar çektiler. Biz de burada yöneticilik yapmıştık. Hepimiz Trabzonspor'un yücelmesi için çok emek verdik ama bu dönem gerçekten son derece önemli bir dönemdi. Bugün Finansal Fair Play kuralları 10 yıl önce uygulanmaya başlansaydı Trabzonspor şampiyonluğun adayı ama daha da iyi bir aday olurdu."

Açıklamada, ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da "Davetten dolayı çok memnun ve mutlu olduk. Turnuvanın şampiyonu Trabzonspor'un Kıbrıslıların kalbinde bambaşka bir yeri oldu ve ilerleyen günlerde aynı heyeti bizler de Kıbrıs'ta ağırlamak isteriz." ifadelerine yer verildi.