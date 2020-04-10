YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kıbrıs’taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu’dan yardım eli

Kıbrıs’taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu’dan yardım eli

MERSİN HABERLERİ  | 10.04.2020 08:58 | Son Güncelleme

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Korona virüsten dolayı Türkiye’ye gelemeyen Tarsuslu öğrencilere yardım eli uzattı.Durumu KKTC yetkililerine bildiren Kaymakam Kadir Sertel Otcu, buradaki öğrencilere ilk etapta gıda ve genel yardımda bulunmasını sağladı.Alınan bilgiye göre, Medyad Başkanı Okan Çalışkan’a ulaşan öğrenciler durumlarının Tarsus Kaymakamına iletilmesini istediler.KKTC’deki durumu Tarsus Kaymakamına bildiren Okan Çalışkan, öğrencilerin durumunu anlattı.Olaya anında müdahale eden Kaymakam Otcu, Kıbrıs’ta yetkililerle görüşerek, öğrencilere yönlendirdi.KKTC sosyal yardımlaşma tarafından ulaşılan öğrencilere ilk etapta gıda yardımı yapıldı.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu’ya güvenen öğrenciler yardımlar için teşekkür ederken, Türkiye’ye gelmek istiyor.KKTC’deki öğrenciler “Biz Tarsus kaymakamımıza güveniyoruz.

Kıbrıs’taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu’dan yardım eli

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Korona virüsten dolayı Türkiye’ye gelemeyen Tarsuslu öğrencilere yardım eli uzattı.
Durumu KKTC yetkililerine bildiren Kaymakam Kadir Sertel Otcu, buradaki öğrencilere ilk etapta gıda ve genel yardımda bulunmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, Medyad Başkanı Okan Çalışkan’a ulaşan öğrenciler durumlarının Tarsus Kaymakamına iletilmesini istediler.
KKTC’deki durumu Tarsus Kaymakamına bildiren Okan Çalışkan, öğrencilerin durumunu anlattı.
Olaya anında müdahale eden Kaymakam Otcu, Kıbrıs’ta yetkililerle görüşerek, öğrencilere yönlendirdi.
KKTC sosyal yardımlaşma tarafından ulaşılan öğrencilere ilk etapta gıda yardımı yapıldı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu’ya güvenen öğrenciler yardımlar için teşekkür ederken, Türkiye’ye gelmek istiyor.
KKTC’deki öğrenciler “Biz Tarsus kaymakamımıza güveniyoruz. Bizi buradan aldırmasını istiyoruz. Birçok öğrenci arkadaşlarımızla mağdur durumdayız. Çok zor durumdayız. Yapacak birşeyimiz kalmadı, sağlığımız risk altındadır” dediler.

Kıbrıs’taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu’dan yardım eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mersin Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Alsancak Eczanesi
Merkez
Beşyol Eczanesi
Merkez
Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
İzmir Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ekmekte virüs önlemi

Ekmekte virüs önlemi

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

Konser ve tiyatro etkinlikleri sosyal medyadan izleyici ile buluşuyor

Konser ve tiyatro etkinlikleri sosyal medyadan izleyici ile buluşuyor

Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı

Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.