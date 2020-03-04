Kiev Basket 71 - 89 Pınar Karşıyaka (FIBA Avrupa Kupası)

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.
Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
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