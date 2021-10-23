Kiğılı Fortitudo Bologna ile AX Armani Exchance Olimpia Milano karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Kiğılı Fortitudo Bologna ile AX Armani Exchance Olimpia Milano, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) maçında bugün saat 19.00’da karşı karşıya geliyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, erkek modasının kalbi İtalya’ya hızlı girdi. İtalya’da geçen ay 3 mağaza açan Kiğılı, en son Bologna’da açtığı mağazasıyla İtalya’daki büyümesiyle dikkati çekti. Kiğılı, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da ismini duyurmaya devam ediyor.

Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle geçen günlerde yapmış olduğu sponsorluk anlaşması ile Kiğılı İtalya Lega Basket Seri A’da mücadele eden İtalya’nın köklü basketbol kulüplerinden Fortitudo Bologna, 2 yıl boyunca Kiğılı Fortitudo formasıyla maçlarına çıkacak.

Kiğılı Fortitudo Bologna ile AX Armani Exchance Olimpia Milano İtalya Seri A maçında bugün saat 19.00’da karşı karşıya geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, burada tarihi bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

İtalya’ya yıllarca Türkiye’den futbolcuların, teknik direktörlerin geldiğini anımsatan Suerdem, “Fakat bir takıma hiçbir marka ismini koymadı. Modanın kalbi burası ve Kiğılı burada tarih yazdı. Modanın kalbinde, ilk defa bir Serie A’daki takımın başına Kiğılı ismi geldi." ifadelerini kullandı.

