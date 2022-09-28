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Kiğılı, Türkiye'nin ilk canlı meta defilesini düzenledi

28.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek mankenlerin Kiğılı için özel olarak tasarlanan meta-defile alanında yaptıkları gösteriyi, katılımcılar kendi oluşturdukları avatarları ile takip etti

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, Türkiye'nin ilk canlı meta defilesiyle 2022-2023 sonbahar-kış koleksiyonunu GoArt Metaverse'de tanıttı.

Bir süre önce Türkiye'nin ilk giyilebilir NFT parçalarını özel bir törenle tanıtan Kiğılı, 2022-2023 sonbahar-kış koleksiyonunu Türkiye'nin ilk canlı meta defilesinde müşterileri ile buluşturdu.

Katılımcıların avatarlarıyla yer aldığı defileye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Türkiye'de ilk canlı meta defile etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Perakendenin 10 yıl sonra varacağı noktayı teknolojik olarak şimdiden zorladıklarını belirten Suerdem, "Bugün geldiğimiz nokta aslında bunun en önemli kanıtı. Ürün tasarımlarının yanı sıra görsel dünya tasarımlarına da önem verdiğimiz meta defilemiz için ekibimizi daha da büyüttük. Kiğılı olarak geleceği şekillendiren yatırımlarımız sayesinde trendleri kendi çizgimizle yorumluyoruz." dedi.

Suerdem, çok yakın zamanda meta dünyasında ilk mağazalarını açacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu mağazamız, markamızın ürün tanıtımı ve satışı, modaya olan tutkusu, gelecek vizyonu ve sürdürebilir yaşam misyonunu ortaya koyacak. Bunun yanı sıra ilerleyen süreç içinde kullanıcılara gerçek hayatta çeşitli sürprizler, faydalar ve hediyeler sağlayacak özel bir oyunu hayata geçireceğiz. Bu oyunu konum tabanlı AR oyun olarak kurguluyoruz ve ana odağında ise tabii ki NFT parçalar olacak."

- "Sonbahar-kış koleksiyonumuzda 'rahat şıklık' kavramını vurguladık"

Kiğılı Pazarlama Direktörü (CMO) İlkay Keleş de yalnızca koleksiyon bazında değil, proje, dijital dönüşüm ve teknoloji bağlamında da gelişim içinde olduklarını söyledi.

"Kiğılı markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Keleş, Türkiye'nin ilk giyilebilir NFT parçalarını holografik defileyle tanıtıp meta evrene ilk adımlarını mayısta attıklarını anımsattı.

Keleş, bugün de Türkiye'de ilk kez gerçek dünya ve meta evreni birleştirdikleri defileyle yepyeni bir deneyim yaşadıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk kez canlı bir model meta evreninde podyuma çıktı. Yani kurgusal bir evrenle gerçek dünyanın dinamiklerini birleştiriyor ve sanal dünyaya Kiğılı'nın kodlarını entegre ediyoruz. Sonbahar-kış koleksiyonumuzla sadeliği yansıtan, stil ve konforu birleştiren tasarımlarla yeni 'rahat şıklık' kavramını vurguladık. Akıllı, uzun ömürlü ve sürdürülebilirliğe odaklanarak oluşturduğumuz koleksiyonumuz; yeni dünyaya ayak uyduran, spor, şık ve rafine tarzda beğenilere sahip erkekler için yeniden yorumlandı. Değişmeyen şey ise Kiğılı kalitesi, şıklığı ve rahatlığı oldu."

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Meta canlı defile kiğılı

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