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Kılavuz nasıl yazılır, kılavuz yazımı nasıl olmalıdır? Kılavuz mu klavuz mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.01.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki bazı kelimelerin yazımı konusunda ikilem vardır. Yazım esnasında harflerin kullanımı ile ilgili şüpheye düşüren kelimelerden biri de kılavuzdur. Kılavuz sözcüğü pek çok kişi tarafından gün içinde yanlış yazılmaktadır. Bu kelimenin kılavuz mu yoksa klavuz mu şeklinde yazıldığı oldukça merak edilmektedir. Türk Dil Kurumu’ndaki bilgilere göre bu kelimenin doğru yazımı nasıldır?

Kılavuz nasıl yazılır, kılavuz yazımı nasıl olmalıdır? Kılavuz mu klavuz mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazımı çok karıştırılan kılavuz kelimesi, çoğu kişi tarafından bir eksik harfle yazılır. TDK’nın açıklamasına göre bu sözcüğün yazımına dair tek bir doğru vardır. Eksik harfle yazılması durumunda yazım ve imla hatası yapılmış olur. Yani aradaki “ı” harfini kullanarak bu kelimeyi doğru şekilde yazabilirsiniz. Kılavuz yazımı, doğru yazılışı karıştırılan kelimelerden birisidir.

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Kılavuz nasıl yazılır?

Kılavuz kelimesi TDK sözlüğündeki ilk anlamına göre yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber demektir. Çoğunlukla yeni alınan bir aletin nasıl kullanılacağını tarif etmek için de bu kelime kullanılır. Eski Türkçede “kulabuz” şeklinde kullanılan bu kelime, günümüze gelene kadar kılavuz hâlini almıştır.
Kılavuz TDK açıklamasına göre arada “ı” harfiyle yazılan bir kelimedir. Çoğunlukla klavuz şeklinde kullanılan bu kelime aslında kılavuz şeklinde yazılmalıdır. Aksi takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Okunduğu gibi yazılan bir kelime olduğu düşünüldüğünde yazılımın "Kılavuz mu klavuz mu?" olduğu sorusuna da yanıt verilebilir. Kelimeyi kılavuz şeklinde yazarak imla ve yazım hatalarının önüne geçebilirsiniz.

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Kılavuz yazımı ile ilgili örnek cümleler

Çoğunlukla kullanım talimatlarının bulunduğu kağıtlarda karşımıza çıkan kılavuz kelimesi, gün içinde de sıkça kullanılır. Ancak kılavuz doğru yazılışı konusunda kafa karışıklığı vardır. Bunu önlemek için aşağıdaki örneklere bakılabilir:

  • Kullanım kılavuzu olmadan bu makineyi çalıştırmamız çok zor. (Doğru yazım)
  • Hayatımın her anında bana klavuzluk ettiğin için teşekkür ederim. (Yanlış kullanım)

Kılavuz nasıl yazılır diye düşünen kişiler için TDK’nin açıklamasına göre doğru yazımın “ı” harfiyle olduğu söylenebilir. Hem telaffuz ederken hem de yazarken kelimeleri doğru kullanmak oldukça önemlidir.

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