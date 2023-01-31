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İllaki nasıl yazılır? İllaki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede insanlar tarafından yanlış yazılan ve doğru yazılışı da sürekli olarak karıştırılan pek çok kelime bulunur. Geniş bir kelime haznesine sahip olan Türkçede bu kelimeler azımsanmayacak kadar fazladır. Dilimizde hakim olmak, insanlarla iletişimde, iş hayatında, sosyal hayatta ve kültür sanat gibi ortamlarda oldukça önemli bir yer tutar. Kelimelerin yanlış yazılmasının nedenlerinden birisinin de bağlaç olan ve ek olan /ki/'nin karıştırılmasıdır. Peki, illaki nasıl yazılır?

İllaki nasıl yazılır? İllaki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk diline tam olarak hâkim olabilmenin yolu dilimizde bulunan kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını bilmekten geçer. İllaki sözcüğü de pek çok kişi tarafından doğru yazılışı araştırılan kelimeler arasında yer alır. İllaki sözcüğünün ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Bu bağlamda doğru bilgiyi alabilmek için bakılması gereken yer Türk Dil Kurumudur.

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İllaki nasıl yazılır?

Dilimizde yer alan pek çok kelime yanlış yazılır. Genel olarak bu yanlış yazımların çoğu ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmalı düşüncesinden sonra meydana gelir. Bir diğer neden de bağlaç olan ve ek olan ifadelerin yazımının karıştırılmasıdır. Bağlaç olan ve ek olan /da/ yazımı kadar bağlaç olan ve ek olan /ki/ yazımı da sıklıkla karıştırılır. Normal şartlar altında bağlaç olan /ki/, şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan -ki eki ayrı yazılır ancak bu durumda bazı istisnalar bulunur. Bu noktada insanların aklında "İllaki mi illa ki mi?" sorusu oluşabilir.

Bağlaç olan /ki/ yazımında istisna olan durumlardan birisi de illaki yazımıdır. Türk Dil Kurumuna göre doğru yazım şekli illaki olarak ifade edilen kelimenin yine TDK'ye göre anlamı "illa" şeklindedir. Arapça "illa" ve Farsça "ki" ifadelerinden oluşan illaki TDK kurallarına göre birleşik olarak yazılan bir kelimedir. Bunun nedeni illaki yazımının kalıplaşmış olmasıdır. Belki, çünkü, mademki ve illaki gibi kelimelerdeki /ki/ ifadesi kalıplaştığı için bitişik yazılır. "İllaki ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı da TDK'ye göre birleşik yazılması gerektiğidir.

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İllaki yazımı ile örnek cümleler

İllaki doğru yazılışı insanlar arasında karıştırılan kelimelerden biridir. Gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde karıştırılan kelimelerden biri olan illaki doğru yazılışı birleşik bir şekilde yazılmasıdır. Yapılan yazım yanlışlarının doğrularını öğrenebilmek için Türk Dil Kurumunun sözlüğünden yardım alınmalıdır. İllaki kelimesi cümle içinde kullanıldığı zaman birleşik bir şekilde yazılırsa doğru kullanılmış olur. Bu bağlamda "İllaki bitişik mi yazılır?" sorusuna birleşik yazılır cevabı verilmelidir. Normal şartlar altında bağlaç olan /ki/ ayrı yazılsa da burada bir istisna söz konusudur. İllaki doğru yazılışı ile ilgili şu örnekler verilebilir:

  • Gömleğinin rengi illaki pembe olacakmış.
  • Başımıza illaki böyle bir olay gelecekti bundan kaçamazdık.
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