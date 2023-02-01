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Yanlış nasıl yazılır? Yanlış mı yalnış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede özellikle yaygın olarak kullanılan sözcüklerin doğru yazılışlarının ezberlenmesi oldukça önemlidir. Çünkü gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı dilde Türkçe sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi sayesinde yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Bu doğrultuda bilhassa birleşik sözcükler ile ses benzerliklerinden dolayı yazılışları karıştırılan kelimelerin doğru yazılışlarının belirtilmesi gerekir. Bir şeyin hatalı olduğunu bildiren yanlış sözcüğünün doğru yazılışı nasıldır?

Yanlış nasıl yazılır? Yanlış mı yalnış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok sözcüğün yer aldığı Türk dili kapsamındaki bazı kelimelerin ses benzerliği dolayısıyla yanlış yazıldığı görülür. "Yanlış mı yalnış mı?" da bu bağlamda sıklıkla yanıt aranan sorulardandır. Gerek günlük yaşamda gerek ise bilimsel metinlerde ve edebî yazılarda kullanılan yanlış sözcüğünün doğru yazılışının mutlaka açıklanması gerekir. Dolayısıyla yanlış sözcüğünün TDK kapsamında yer alan doğru yazılışının ne olduğu ve bu sözcüğün anlamı hakkında net bilgiler sunulmalıdır. Bu sayede yanlış sözcüğünün ses benzerliği olan kelimelerle karıştırılmadan yazım kuralları çerçevesinde doğru bir şekilde kullanılması mümkündür.

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Yanlış nasıl yazılır?

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan yanlış sözcüğü, Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biridir. Ancak bu sözcüğün ses benzerliğine sahip olduğu farklı sözcükler de mevcuttur. Bu bağlamda yanlış yazımının yalnış mı yanlış mı olduğu TDK tarafından sunulan bilgilere göre açıklanmalıdır. Söz edilen kelimenin yazılışının benzerlik taşıdığı sözcük yalnıştır. "Yanlış mı yalnış mı? sorusuna cevap olarak yanlış doğru yazılışı şu şekildedir:

  • yanlış

Yukarıda doğru yazılışı açıklanan yanlış sözcüğü, TDK çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman anlamına ulaşılabilen bir kelimedir. Dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılan yanlış TDK kapsamındaki tanımları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir ilkeye, gerçeğe, kurala uymama durumu, yanılgı, hata (isim)
  • Aykırı olan, hatalı (sıfat)
  • Hatalı bir şekilde (zarf)
  • Düşünülen şeyle uyuşmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan (sıfat/ felsefe)
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Yanlış yazımı ile örnek cümleler

Yazımı yalnış ile karıştırılsa da doğru yazılışı yanlış olan sözcük, hatalı ve bir kurala ya da gerçeğe uymayan gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla yanlış sözcüğünün yalnış olarak yazılmaması gerekir. Nitekim Türkçede yalnış diye bir sözcük de bulunmaz. Çünkü yalnış hatalı bir yazım iken bu sözcüğün doğru yazılışı yalnızdır. Yalnız sözcüğü ise tek başına anlamına gelirken, yanlış kelimesi ile anlamı bakımından benzerlik taşımaz. Doğru yazılışı yanlış olarak belirtilen sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Hiçbir yanlış yapmadığım testten oldukça yüksek bir puan alarak burs kazandım.
  • Bana internet şifresini yanlış olarak ilettiği için henüz internete bağlanamadım.
  • Yanlışlarımızdan ders çıkarmak, aynı hataları yeniden yapmamamız için bizlere yol gösterir.
  • Arkadaşların yanlış bir davranışta bulunduğu zaman bu hatayı sen de yapmamalısın.
  • Sana yolu yanlış tarif ettiğim için muhtemelen gitmen gereken esas konuma ulaşamadın.
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