Yanlış nasıl yazılır? Yanlış mı yalnış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok sözcüğün yer aldığı Türk dili kapsamındaki bazı kelimelerin ses benzerliği dolayısıyla yanlış yazıldığı görülür. "Yanlış mı yalnış mı?" da bu bağlamda sıklıkla yanıt aranan sorulardandır. Gerek günlük yaşamda gerek ise bilimsel metinlerde ve edebî yazılarda kullanılan yanlış sözcüğünün doğru yazılışının mutlaka açıklanması gerekir. Dolayısıyla yanlış sözcüğünün TDK kapsamında yer alan doğru yazılışının ne olduğu ve bu sözcüğün anlamı hakkında net bilgiler sunulmalıdır. Bu sayede yanlış sözcüğünün ses benzerliği olan kelimelerle karıştırılmadan yazım kuralları çerçevesinde doğru bir şekilde kullanılması mümkündür.

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan yanlış sözcüğü, Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biridir. Ancak bu sözcüğün ses benzerliğine sahip olduğu farklı sözcükler de mevcuttur. Bu bağlamda yanlış yazımının yalnış mı yanlış mı olduğu TDK tarafından sunulan bilgilere göre açıklanmalıdır. Söz edilen kelimenin yazılışının benzerlik taşıdığı sözcük yalnıştır. "Yanlış mı yalnış mı? sorusuna cevap olarak yanlış doğru yazılışı şu şekildedir:

yanlış

Yukarıda doğru yazılışı açıklanan yanlış sözcüğü, TDK çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman anlamına ulaşılabilen bir kelimedir. Dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılan yanlış TDK kapsamındaki tanımları şu şekilde sıralanabilir:

Bir ilkeye, gerçeğe, kurala uymama durumu, yanılgı, hata (isim)

Aykırı olan, hatalı (sıfat)

Hatalı bir şekilde (zarf)

Düşünülen şeyle uyuşmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan (sıfat/ felsefe)

Yanlış yazımı ile örnek cümleler

Yazımı yalnış ile karıştırılsa da doğru yazılışı yanlış olan sözcük, hatalı ve bir kurala ya da gerçeğe uymayan gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla yanlış sözcüğünün yalnış olarak yazılmaması gerekir. Nitekim Türkçede yalnış diye bir sözcük de bulunmaz. Çünkü yalnış hatalı bir yazım iken bu sözcüğün doğru yazılışı yalnızdır. Yalnız sözcüğü ise tek başına anlamına gelirken, yanlış kelimesi ile anlamı bakımından benzerlik taşımaz. Doğru yazılışı yanlış olarak belirtilen sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler ise şu şekildedir: