Kravat nasıl yazılır? Kravat mı kıravat mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için Türk Dil Kurumu sözlüklerinden ve yazım kurallarından yararlanılmalıdır. Hangi kelimelerin nasıl yazıldığına dair oluşan bilgi karmaşalarının giderilmesi için bu oldukça önemli bir konudur. Türkçede yazılışı konusunda çokça yanlış yapılan ve doğru yazımı en çok merak edilen kelimelerden biri de kravat kelimesidir. Alıntı olan sözcüklerin Türkçeleştirilmesi ve bu hâllerinin yazılması konusunda sıkça hata yapılır.

Kravat nasıl yazılır?

Kravat sözcüğü Türkçeye Fransızca "cravate" kelimesinden sonradan girmiş olan bir kelimedir. Aksesuar olarak gömlek yakasının altından geçirilip bağlanan ve boyundan aşağı sarkıtılarak kullanılan enli kumaş parçası kravat olarak adlandırılır. Kravat kelimesinin başından iki ünsüz yan yana geldiğinden dolayı yazımında sıkça hata yapılır. "Kravat mı kıravat mı?" şeklinde sorular kravat kelimesinin yazımı ile en çok merak edilen konular arasında yer alır. Kravat sözcüğünün doğru bir şekilde yazımı Türk Dil Kurumu sözlüklerine ve imla kılavuzlarına bakıldığı zaman kravat şeklinde olduğu görülür. Kravat doğru yazılışı göz önünde bulundurulduğu zaman kıravat şeklinde yazılan kelime hatalı olarak kabul edilir. Bu bağlamda TDK alıntı kelimelerin yazılışı konusuna bakmak gerekir. Alıntı kelimelerin yazılışı konusunda çift ünsüzle başlayan Batı dillerinden alıntı kelimelerin yine çift ünsüzle kullanılması ve bu çift ünsüzün arasına herhangi bir ünlünün eklenmemesi gerekir.

Kravat yazımı ile örnek cümleler

Türkçede bulunan kelimeler genellikle sessiz harflerin arasında sesli harflerin girmesi ile yazılır. Bunun nedeni Türkçe kelimelerin çift ünsüzle başlamamasıdır. Kelime başında ya da hece başında çift ünsüz bulunmaz. Türkçe kelimelerde yalnızca hece sonunda ya da hece ortasında çift ünsüz bulunabilir. Çift ünsüzlerin birlikte kullanılabilmeleri için temas derecelerinin farklı olması gerekir. Sadece Batı dillerinden alıntı olan ve çift ünsüzle başlayan kelimelerde kelime başında ünsüz çifti bulunur. Güncel olarak kravat TDK kurallarına göre arada /ı/ sesi olmadan yazılır ancak sanki arada /ı/ sesi varmış gibi telaffuz edilir. Kravat doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: