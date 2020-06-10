YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. ‘Kılavuz Ormanı’ mesire alanı oldu

‘Kılavuz Ormanı’ mesire alanı oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 10.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda uygulanabilecek projeler hakkında yerinde incelemeler yapılarak istişarelerde bulunuldu.

Samsun’un Havza ilçesinde bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda uygulanabilecek projeler hakkında yerinde incelemeler yapılarak istişarelerde bulunuldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak” dedi.
İncelemeler kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin talebi ile mesire alanı olarak tahsis ve ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda uygulanabilecek olan projeler hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile ilgili her iki kurumun teknik ekiplerinin katılımı ile incelemeler yapıldı.
Orman alanında yapılan incelemenin ardından Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Akbaş tarafından teknik ekibinde katılımı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden farklı yer ve bölgelerde uygulanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Metin Akbaş uygulanacak projelerde önemli olanın doğal yapıyı bozmadan ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak güzel projeler ile bölgenin turizm adına etkin kullanılabileceğini ifade etti.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Kılavuz Ormanı’nda 170 dekar alan mesire alanı olarak tahsis edildi. Bu alanda hem Havzalı hemşehrilerimize hem de bölge insanımıza hitap edecek, farklılıkları ile ilçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun içinde belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Bu gün yapılan istişare toplantısı uygulanabilecek projeler hakkında ufkumuzu genişletti. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Samsun Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:54
Öğle
12:39
İkindi
16:39
Akşam
20:14
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Subaşı Eczanesi
Atakum
Yeni Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.