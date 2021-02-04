Kileci ve Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ,GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracakçıları Birliği Başkanı Masum Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından hazırlattırılan liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketlerini GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya teslim etti. Gündemin değerlendirildiği ziyarette Bayraktar ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçıları kutladı.

Güneydoğu’dan aylık bir milyar dolar, yıllık 12 milyar dolar ihracat hedefi

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve Yardımcısı Erkan Özel, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine gerçekleştirdiği ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Gündemin değerlendirildiği ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılında gerçekleştirilen ihracatın yanı sıra yılın ilk ayında bölgeden ve Gaziantep’ten gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında da bilgiler verdi. 2021 yılında bölgeden 12 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kileci, GAİB bünyesinde yürütülen eğitim çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“İhracattaki başarının temelinde kurumlarımızın büyük desteği var”

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ise pandemi sürecinde ihracatın kesintiye uğramaması için yürütülen çalışmaların ve gümrük kapılarında kesintisiz ihracatın gerçekleştirilmesi için gerek Gümrük Müdürlükleriyle gerekse Ticaret Bakanlığıyla birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, kurumların ihracatçılara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Birçok zorluğun yaşandığı 2020 yılında ihracatçıların elde ettiği başarının arkasında, Türkiye genelindeki ilgili bakanlıklar ve kurumların ihracatçıyla koordineli çalışmasının olduğunu belirten Başkan Altunkaya 2021 yılının daha rahat geçeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ise hem Gaziantep’in hem de bölgenin gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirtti. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan pandemi sürecinde; üretim, istihdam ve ihracatın kesintiye uğramadan devam etmesinde ihracatçıların olağanüstü çabası olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük günü nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya verilen liyakat sertifikası münasebetiyle birer plaket takdim etti.

