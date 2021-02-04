YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kileci ve Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi

Kileci ve Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi

04.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ,GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracakçıları Birliği Başkanı Masum Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi verildi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından hazırlattırılan liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketlerini GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya teslim etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ,GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracakçıları Birliği Başkanı Masum Altunkaya’ya liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketi verildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından hazırlattırılan liyakat sertifikası ve üstün hizmet plaketlerini GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya teslim etti. Gündemin değerlendirildiği ziyarette Bayraktar ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçıları kutladı.
Güneydoğu’dan aylık bir milyar dolar, yıllık 12 milyar dolar ihracat hedefi
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve Yardımcısı Erkan Özel, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine gerçekleştirdiği ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Gündemin değerlendirildiği ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılında gerçekleştirilen ihracatın yanı sıra yılın ilk ayında bölgeden ve Gaziantep’ten gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında da bilgiler verdi. 2021 yılında bölgeden 12 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kileci, GAİB bünyesinde yürütülen eğitim çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“İhracattaki başarının temelinde kurumlarımızın büyük desteği var”
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ise pandemi sürecinde ihracatın kesintiye uğramaması için yürütülen çalışmaların ve gümrük kapılarında kesintisiz ihracatın gerçekleştirilmesi için gerek Gümrük Müdürlükleriyle gerekse Ticaret Bakanlığıyla birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, kurumların ihracatçılara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Birçok zorluğun yaşandığı 2020 yılında ihracatçıların elde ettiği başarının arkasında, Türkiye genelindeki ilgili bakanlıklar ve kurumların ihracatçıyla koordineli çalışmasının olduğunu belirten Başkan Altunkaya 2021 yılının daha rahat geçeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ise hem Gaziantep’in hem de bölgenin gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirtti. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan pandemi sürecinde; üretim, istihdam ve ihracatın kesintiye uğramadan devam etmesinde ihracatçıların olağanüstü çabası olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük günü nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya verilen liyakat sertifikası münasebetiyle birer plaket takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandıGaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Bakan Yardımcısı Tancan, enerji yatırımlarını anlattı

Bakan Yardımcısı Tancan, enerji yatırımlarını anlattı

Büyükşehir’den 4 Şubat Dünya Kanser Günü için anlamlı etkinlik

Büyükşehir’den 4 Şubat Dünya Kanser Günü için anlamlı etkinlik

TİM Başkanı İsmail Gülle:“Geçen yılın yıldızı halı sektörü”

TİM Başkanı İsmail Gülle:“Geçen yılın yıldızı halı sektörü”

2020’nin şampiyonları kuru kayısı ve Antep fıstığı

2020’nin şampiyonları kuru kayısı ve Antep fıstığı

Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.