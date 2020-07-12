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Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına katıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Belediye Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi.Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın da katılım sağladığı istişare toplantısında 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra MHP’li Belediyelerin yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ele alındı.“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”Belediyelerin çalışmaları ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti.

Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Belediye Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi.
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın da katılım sağladığı istişare toplantısında 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra MHP’li Belediyelerin yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ele alındı.
“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”
Belediyelerin çalışmaları ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk” dedi.
Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışıyla mazeretlerin ardına sığınmadan kırsaldan merkeze adil hizmet götürmeye çalıştık. Cenab-ı Allah’ın izni, Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in duaları, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl, İlçe teşkilatlarımız ve Oğuzelili hemşehrilerimizin desteği ile hizmetlerimiz daha çok artarak devam edecektir. Üretken belediyecilik, toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır. Anlayışımızın esası Oğuzeli insanının tüm sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerini bir bütün olarak ele almaktır” şeklinde konuştu.
“İstikrar güçlenecek, Türkiye yükselecektir”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmasında, MHP’li belediye başkanlarının bugüne kadar başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanları bugüne kadar yaptıkları başarılı ve yürekli çalışmalarına bundan sonra da artan şevkle devam edeceklerdir. Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve zenginleşmesi için taş üstüne taş koyup bir çivi bile çakandan Allah razı olsun. Unutulmasın ki, istikrar güçlenecek, Türkiye yükselecektir” diye konuştu.

Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına katıldı

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