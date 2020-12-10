Kılıçcıoğlu stadı millet bahçesi olacak

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadı, Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 nolu futbol sahaları ile Güreş Eğitim Merkezi binasını da kapsayan spor alanlarının yerine Millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

AK Belediyecilik anlayışının en güzel örneği sergilenerek Çorum’un ihtiyacı olan 15 bin kişilik stadyumun Çorum’a Belediye tarafından kazandırıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, eski stadyumun da ucube bir şekilde kalmaması için AK kadroların iş düştüğünü ve yaptıkları girişimler neticesinde de Çorum’a yakışır bir projenin gerçekleştirilmesi için adımlar atıldığını anlattı.

Bakanlıklar arasında yapılan görüşmeler neticesinde Çorum’un kazancına olan gelişmelerin yaşandığını dile getiren Ahmet Sami Ceylan, “Stadyumun yeri öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesi arasında imzalanan protokolle Belediye’ye devredildi. Stadyum ve spor salonu da bakanlığa verildi. Ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından eski stadyumun yerine Millet Bahçesi yapımı kararı alındı ve bu karar uygulamaya konuldu. 2021 yılında da hem ihalesi yapılacak, hem de yapımına başlanacak. Millet Bahçesi’nde ayrıca Çorum’un ihtiyacı olan spor ve eğlence mekanları ile kültür ve kongre merkezi de yer alacak” dedi.

Millet bahçesi 11 Mart’ta ihale edilecek

Projenin detayları ve ihale tarihinin belli olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, Millet Bahçesi’nin Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da yakından ilgilendiği Millet Bahçesi’nin 11 Mart 2021 tarihinde ihalesinin yapılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, ihale sürecinin ardından mevcut stadyum, spor salonu ve diğer spor tesislerin yıkımına başlanacağını ifade etti.

Yıllardır Çorum’un gündeminden düşmeyen stadyum meselesinin yapılacak olan çok amaçlı Millet Bahçesi projesi ile çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Milletvekili Ceylan, Millet Bahçesi’nin tamamlandığında Çorumlular için adeta cazibe merkezi olacağını belirtti.

Çorum Millet Bahçesi’nin konumu itibariyle çevresinde konut, eğitim ve sosyal tesis fonksiyonlarının rekreasyonel gereksinimlerini karşılamasının dikkate alınarak projelendirildiğini söyleyen Ceylan, Millet Bahçesi’nde farklı yaş gruplarına uygun ve doğayla uyumlu birbirine entegre olan doğal formlardan oluşacağını dile getirdi.

Millet Bahçesi projesi hakkında bilgiler veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, toplanma alanı, çocuk alanı, çok amaçlı saha, tenis kortları, konser alanı, amfi, tırmanma duvarı, bisiklet parkuru, oturma duvarları, bisiklet yolu, koşu yolu, su yüzeyi, fitness alanı, soğuk piknik alanı, otopark, oyun alanı ve kuru havuz gibi Çorumluların 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği alanların yer alacağını kaydetti.

Millet Bahçesi’nde aynı zamanda estetik kaygısı göz önünde bulundurularak tasarlanan endemik bitkilerin tasarımla birlikte kullanılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, 34 bin 656 metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi’nde 657 metre bisiklet yolu, 400 metre yürüyüş yolu, 740 metrekare koşu yolu, 14 adet açık otopark bulunacağını, park içerisinde 1240 metrekarelik alanın Millet Kıraathanesi olacağını ayrıca 1152 adet ağaç, 3 bin 140 adet çalının yer alacağını bildirdi.

Çorum’da yıllardır kapsamlı bir kültür merkezi ihtiyacının hep dillendirildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Millet Bahçesi içerisinde 21 bin 217 metrekarelik alana Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşa edileceğini açıkladı. Ceylan, en az 1000 kişilik kongre ve kültür merkezi projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda önemli bir eksikliğin giderileceğini vurguladı.

Millet Bahçesi Projesi’nin Çorum’a kazandırılması konusunda uzun bir sürecin yaşandığını dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, davaların, imar değişikliklerin, bakanlıklar arası anlaşmaların yaşandığı konunun Çorum’un yararına neticelenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Ceylan, Çorum’un için her türlü talebi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

