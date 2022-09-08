Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesi Raife Okay için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Raife Okay'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde ikindi vakti kılındı.

Cenaze törenine Okay ailesinin fertlerinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı partililer katıldı.

Hakkı Suha Okay, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Raife Okay'ın cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.



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