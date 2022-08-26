Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu ve Uysal'ı partililer, CHP İlçe Başkanlığı önünde meşalelerle karşıladı.

Atatürk Evi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve Uysal daha sonra ilçeye bağlı Çakırözü köyünde düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

