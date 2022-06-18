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Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşması"nda konuştu:

18.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Balkanlar'ın yüreğinde Balkanlar'ın kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar'da var olan CHP ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisini büyütmenin görevleri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığınca Fuar İzmir'de düzenlenen "Balkan ve Rumeli Buluşması" programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Balkanlar'dan geldiğini hatırlattı.

Balkanlar'dan gelenlerin seçimlerde CHP'ye oy vermesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizleri Mustafa Kemal'in hemşehrilerini, Cumhuriyet Halk Partisini kucaklamaya davet ediyorum. Bize gelmenize ve bize katılmanıza davet ediyorum. Coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için yine kucaklaşmak, yine beraber olmak, yine bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balkanlar'daki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz. Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz. İster Bulgaristan'da olsun ister başka bir yerde olsun. Bizim köklerimizin bulunduğu bütün yerlerde hiç kimse unutmasın orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır. Balkanların yüreğinde Balkanların kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye bütün sorunlarını çözecek bilgi ve birikime sahip olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

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