Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuştu: (3)

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öyle bir hale geldi ki yabancı bir banka düşünün, Merkez Bankasından yüzde 14, düşük faizle parayı çekiyor. Hazine 'Borçlanmak istiyorum.' diyor, götürüyor yüzde 22 ile hazineye veriyor. Taş atıp kolu bile yorulmuyor. Bunun adı da faiz düştü oluyor. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz?" dedi.

Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde faizleri düşüreceklerini belirterek hükümetin faiz düşürme politikasının vatandaşa yansımadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, iktidarın egemen güçlere hizmet ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Şöyle bir aldatmaca ile karşı karşıyayız. Bilmenizi isterim. Merkez Bankasının faizi yüz puan düştü. Kim için bu düşen faiz? Merkez Bankası, bankalara para verirken puan düşürüyor. Çiftçinin, esnafın faizi hiç düşmüyor. Emeklinin, vatandaşın kredi kartı faizi hiç düşmez. Kim kazanıyor? Cebinde doları olanlar kazanıyor. Öyle bir hale geldi ki yabancı bir banka düşünün, Merkez Bankasından yüzde 14, düşük faizle parayı çekiyor. Hazine 'borçlanmak istiyorum' diyor, götürüyor yüzde 22 ile hazineye veriyor. Taş atıp kolu bile yorulmuyor. Bunun adı da faiz düştü oluyor. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz? Bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz. Faizin düştüğü falan yok. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir. Tarihin en büyük kaynak transferleri fakirden alıp zengine veren, bu ilk kez yapılıyor."

Türkiye'deki bankalarda mevduat hesaplarının yüzde 63'ünün döviz hesabı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, dolayısıyla halkın yüzde 63'ünün hükümetin ekonomide aldığı kararlara güvenmediğini, parasını güvende tutmak için Türk lirasını tercih etmediğini dile getirdi.

- "Yarın sabahı öngöremeyeneler strateji üretemez"

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası rezervinin eksi 34 milyar dolar olduğunu, swap anlaşması ile alınan borçla doların yükselmemesi için müdahalede bulunulduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin yeni ekonomik modele değil, stratejiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şunda Türkiye Cumhuriyeti halkına, var olan saray hükümeti organize kötülük yapıyor. Bunları bilmiyorlar mı, elbette biliyorlar ama kötülükten geri durmuyorlar. 'Yeni ekonomik model uyguluyoruz.' diyorlar. Bizim modele değil, stratejiye ihtiyacımız var. Yarın sabahı öngöremeyeneler strateji üretemez, istikrarı sağlayamayanlar, ülkesini sevmeyenler strateji üretemezler. Üniversitelere değer vermeyenler strateji üretemez." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceklerini, iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde ülkenin en az iki kat gelişme ve büyüme kaydedeceğini dile getirdi.

- "Kişi başı milli gelir, 5 yıl içinde iki kat olacak"

Anadolu'nun sanayileşmesi için önemli projeleri olduğunu, Türkiye'nin farklı yörelerinde üretilen ürünlerin demiryoluyla nakliyesinde masrafın devlet tarafından karşılanacağını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon düşecek. Anadolu'da gerçek anlamda 'Anadolu Kaplanlarını yaratacağız. Boşalttıkları Anadolu'nun içini sanayi ve üretimle dolduracağız. İster Trabzon'da ister Kayseri'de olsun, fabrikada üretilen mallar demiryoluyla Mersin'e geldiğinde bütün nakliye masraflarını karşılayacağız. Çankırı'da üretecek demiryoluyla getireceksin ve hiçbir maliyetin olmayacak, malınızı oradan ihraç edeceksiniz. Göreceksiniz en kısa zamanda cari açık sorununu tamamen bitireceğiz. Kişi başı milli gelir, 5 yıl içinde iki kat olacak. Yeni, güçlü, bağımsız, kimsenin önünde diz çökmeyen, bilgi üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birlikte yapacağız."

CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, basına kapalı devam etti.

(Bitti)

