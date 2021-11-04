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Kılıçdaroğlu, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti

04.11.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda ödül kazanan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik ederek, çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun kabulünde, Buca Belediye Başkanı Kılıç ile Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri de hazır bulundu.

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