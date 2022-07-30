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  4. Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Murat İde'ye taziye telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Murat İde'ye taziye telefonu

30.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Murat İde'ye taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde'ye başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Zeynep İde'nin vefatı dolayısıyla Murat İde'yi telefonla aradığı belirtildi.

Zeynep İde’ye Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun İde ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

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