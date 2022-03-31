Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa şampiyonu olan güreşçilere tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde eden, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında alkış ve Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
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