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  4. Kilidi yine Hakim Ziyech açtı! Yıldız isim durdurulamıyor, Sivasspor karşısında ilkleri yaşadı

Kilidi yine Hakim Ziyech açtı! Yıldız isim durdurulamıyor, Sivasspor karşısında ilkleri yaşadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.05.2024 20:01
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Galatasaray'ın yıldız ismi Hakim Ziyech, son haftalardaki yükselen performansını Sivasspor karşısında da sürdürdü. 31 yaşındaki oyuncu Sivasspor karşısında da 11. dakikada golünü kaydetti. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında her maçı oldukça kritik geçecek Sarı-Kırmızılılar, Sivas karşısında perdeyi erken bir golle açtı. Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 11. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti.

Bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın verdiği pasla topla buluşan Ziyech, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

CEZA SAHASI İÇİNDEN İLK GOL

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Faslı yıldız, bu golle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası içinden gol attı.

İÇ SAHADA İLK GOL

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Ziyech ayrıca ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ziyech, oynadığı son 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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