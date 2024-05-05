Kilidi yine Hakim Ziyech açtı! Yıldız isim durdurulamıyor, Sivasspor karşısında ilkleri yaşadı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında her maçı oldukça kritik geçecek Sarı-Kırmızılılar, Sivas karşısında perdeyi erken bir golle açtı. Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 11. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti.

Bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın verdiği pasla topla buluşan Ziyech, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

CEZA SAHASI İÇİNDEN İLK GOL

Faslı yıldız, bu golle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası içinden gol attı.

İÇ SAHADA İLK GOL

Ziyech ayrıca ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ziyech, oynadığı son 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.





