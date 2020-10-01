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Kılınç’tan hızlı tren açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önceki gün müjdesi verilen hızlı tren ile ilgili açıklamalarda bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.Son dönemlerde Adıyaman ile ilgili olarak ardı ardına müjdeler aldıklarını vurgulayarak hızlı trenle alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Süleyman Kılınç, “ Kısa süre önce tamamlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarından sonra şimdide Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren etüd-proje işinde sondaj çalışmalarının başladığı müjdesini aldık.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önceki gün müjdesi verilen hızlı tren ile ilgili açıklamalarda bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son dönemlerde Adıyaman ile ilgili olarak ardı ardına müjdeler aldıklarını vurgulayarak hızlı trenle alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Süleyman Kılınç, “ Kısa süre önce tamamlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarından sonra şimdide Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren etüd-proje işinde sondaj çalışmalarının başladığı müjdesini aldık. Hizmetin en iyisine layık olan hemşehrilerime hayırlı olsun.
Nasıl farklı seviyeli köprülü kavşak bu kent için bir hayaldiyse, hızlı tren de aynı şekilde bir hayaldi bizim için. Bu hayalimizin gerçeğe dönüşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’a, AK Parti Milletvekillerimizden Ahmet Aydın’a, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş’a, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e ve diğer emeği geçenlere hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Halkımız için gece gündüz demeden, el birliğiyle çalışıp, yeni projeleri ilimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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