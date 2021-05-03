Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kilis’in tarihi camileri orijinal hat yazılarıyla bezendi

Kilis’in tarihi camileri orijinal hat yazılarıyla bezendi

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te bulunan tarihi 8 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri) Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından takım olarak yazılarak asıldı. Dünyada ilk kez, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan 3 yazı takımı da, Kilis’te tarihi Ulu Cami başta olmak üzere camilere asıldı.

Kilis’in tarihi camileri orijinal hat yazılarıyla bezendi

Kocaeli ve Bursa’daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan akkase yöntemi ile İsm-i Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini hazırladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan Ciharı Yar-ı Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami, Çalık Cami, Cüneyne Cami, Akcuran Camii, Kara Kadı Camii, Tabakhane Camii, Pirlioğlu Camii ile Hacı Derviş Camiine asıldı.

hat2

Tarihi camileri hat yazılarına kavuşturan hattat Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Havva Altınbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak, Demirali Kurtulmuş" yer aldı.

2

8 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi, Cihar Yar-i Güzin takımlarının asılması cami cemaati tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Başta Hattat Mahmut Şahin başta olmak üzere emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür ettiler. Hiçbir ücret almadan eserleri gönderen hattatlar, talep olması halinde Anadolu’daki diğer tarihi camiler içinde eser üretebileceklerini söylediler. Kilis’deki camilerin çerçeve sponsorluğunu ise Bursa’da tekstil işiyle uğraşan Kilisli bir iş insanı yaptı.

(İHA)

Sakarya’nın Karagöl Yaylası, görenleri kendisine hayran bırakıyorSakarya’nın Karagöl Yaylası, görenleri kendisine hayran bırakıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyorBu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor
Burayı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti!Burayı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kocaeli Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Japon öğrenciler neden okula girerken ayakkabılarını çıkartıyor?

Japon öğrenciler neden okula girerken ayakkabılarını çıkartıyor?

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.