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Kilis Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölge kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

25.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölge kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

KİLİS (AA) - Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 420 bin metrekare alandan oluşan 3. etabın kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kamulaştırılan alanı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, gazetecilere, Kilis'i sanayi şehri yapacaklarını ve bugün bunun sonuçlarını gördüklerini söyledi.

3. etaba 8 yeni fabrika kurulacağını anlatan Karataş, "Kilis'te son 3 yılda açılan 40 yeni fabrikanın yanında geçen hafta itibarıyla toplam 420 bin metrekare alandan oluşan 3. etabın da kamulaştırma işlemleri tamamlandı. İnşallah bu alana da 8 yeni fabrika inşa edilecek. Bir yandan da toplam 1 milyon 300 bin metrekare büyüklüğe sahip olan 4. etap için çalışmalara hız kesmeden başladık. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kilis'in bir üretim üssü, sanayi şehri olması için emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

OSB'nin yeni yapılan fabrikalarla şantiye alanına döndüğünü aktaran Karataş, ülkede üretiminin, ihracatın, istihdamın artırılması noktasında büyük işler yapıldığını kaydetti.

Kilis'te tekstilden elektroniğe, gıdadan plastiğe kadar üretimin yapıldığını dile getiren Karataş, kentten dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılmasının kendilerine gurur verdiğini ifade etti.

Karataş, verilen teşvik ve destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis OSB Başkanı Mahir Can da 3. etabın tamamlanmasıyla yaklaşık OSB'nin tamamında 100 fabrika ile yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Talebin fazla olduğunu belirten Can, 3. etap tamamlandıktan sonra 4. etaba başlayacaklarını dile getirdi.

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