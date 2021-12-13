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Kilis Valisi Recep Soytürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Valisi Recep Soytürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Soytürk, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Soytürk, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Soytürk, foto muhabirlerini tebrik ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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