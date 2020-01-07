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  4. Kilis zeytinyağı ilk defa kendi markasıyla Kanada'ya ihraç edildi

Kilis zeytinyağı ilk defa kendi markasıyla Kanada'ya ihraç edildi

KİLİS HABERLERİ  | 07.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz: - "İlk etapta 6 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleşti. Bu, üreticilerimiz için üstün bir başarı. Amerika ve Kanada üreticiler için önemli bir pazar" - Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat: - "Eskiden Kilis zeytinyağı başka markaların adıyla ihracat ediliyordu. Biz de bunu önlemek için 'neden kendi markamızla ihracat yapmayalım' dedik ve yaptığımız fuar çalışmalarıyla ilk kez bugün kendi markamızla Kanada'ya ihracat yapmaya başladık"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'in coğrafi işaret alarak tescillenen lezzetlerinden zeytinyağı bu yıl ilk defa "Kilizi" adındaki kendi markasıyla Kanada'ya ihraç edildi.

Kilis Valiliği öncülüğünde GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği tarafından "Organik Küme Projesi" çerçevesinde kurulan organik zeytinyağı sıkma, depolama ve paketleme entegre tesisi çalışmaları sürüyor.

Bu sezonu verimli geçiren zeytin üreticileri, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada'ya ihracat yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ürünlerinin markalaşması, pazarlanması ve ihraç edilmesi için çiftçilere katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kilis'te zeytinyağı işleme tesisi kurarak, bu ürünün markalaşması için strateji planı hazırladıklarını dile getiren Akyılmaz, "Kilizi markasını oluşturarak iç ve dış piyasaya pazarlayacak çalışmalar yaptık. Zeytinyağı konusunda uzman kişileri, Kilis'e davet ederek ürünleri yerinde tanıttık. Ulusal ve uluslararası zeytin, zeytinyağı, gıda fuarlarında tanıtım yapıyoruz, stantlar açıyoruz. Üreticileri fuarlara götürerek, ürünlerini pazarlamalarına imkan veriyoruz." dedi.

"Kilizi" yağının ilk defa Kanada'ya ihracatının yapıldığını belirten Akyılmaz, şunları ifade etti:

"İlk etapta 6 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleşti. Bu, üreticilerimiz için üstün bir başarı. Amerika ve Kanada üreticiler için önemli bir pazar. Kilis zeytinyağı organik, ilaçsız tarımla üretilmiş, asitlik oranı düşüktür. Bu özelliklerinden ötürü ilgi artacaktır. 2020 yılında da çalışmalarımız devam edecek. Kilis zeytinyağının butik üretimini de teşvik edeceğiz. Kalitesi, verimliliği yüksek. Sağlık açısından da ilaç değerinde olan bir ürün. Kilis zeytinyağı 3 yıl içerisinde iç piyasada ve ulusal market raflarında kolaylıkla bulunabilen bir ürün olacak. Kanada pazarına ilk defa girildi. Gönderilenin üç katı sipariş almayı planlıyoruz."

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da Kilis zeytinyağının 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin çıkarıldığını hatırlatan Polat, Kilis'in tarihten beri zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

- "Biz dünyanın en kaliteli zeytinyağına sahibiz"

Birlik olarak ürettikleri "Kilizi" marka zeytinyağını Kanada'ya ihraç ettiklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Kentte yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Biz de zeytinyağımızı dünyaya pazarlamak için 2011 yılında Valilik öncülüğünde GAP İdaresi Başkanlığı, İKA, belediye ve siyasilerimizin desteğiyle Kilis birliğimizi kurduk. Eskiden Kilis zeytinyağı başka markaların adıyla ihracat ediliyordu. Biz de bunu önlemek için 'neden kendi markamızla ihracat yapmayalım' dedik ve yaptığımız fuar çalışmalarıyla ilk kez bugün kendi markamızla Kanada'ya ihracat yapmaya başladık. Biz dünyanın en kaliteli zeytinyağına sahibiz ama bunun farkında değiliz. Kilis kesinlikle ilaç kullanılmadan ürünlerini yetiştiren bir bölge ve çiftçilerimiz de çok bilinçli."

Polat, ihracatın Kanada ile sınırlı kalmayacağını ihracat için Umman, Katar ve ABD ile de görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

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İhracat Kanada Kilis Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Zeytinyağı

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