YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

06.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba Abdullah A. ve oğlu Mehmet Fatih A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı yer aldı. Maktullerin yakınlarının avukatı da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktullerin yakınlarının avukatı, tutuksuz olarak yargılanan sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Sanıkların avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay Köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendiKilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybettiAdana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sanık Kilis gelin dava duruşma anne

Kilis Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:25
İkindi
15:41
Akşam
18:16
Yatsı
19:30
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.