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Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı

09.01.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te jandarma ekiplerince 230 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarı çalışmalar sonucu Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 230 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 araç ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Kilis göçmen jandarma

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