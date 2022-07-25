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Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

25.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

KİLİS (AA) - Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Bai, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldıran küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kilis daire düşme ölü

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Kilis ATM’LER

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