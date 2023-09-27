Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri araçla taşıyan K.K'yi takibe aldı. K.K’nin kullandığı araç, merkeze bağlı Topdağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazanın olduğu bölgede araştırma yapan ekipler, 7 düzensiz göçmeni gizlendikleri zeytinlikler arasında yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.