Kilis'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerde kentte 44 bina ağır hasar aldı.

Şıhlar Mahallesi Şıhlar Cami Sokağı'nda bulunan ağır hasarlı bir ev, polis tarafından güvenlik önlemi alındıktan sonra Kilis Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Belediye ekiplerince kentte depremin ardından ağır hasarlı 20 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kalan ağır hasarlı 24 binanın 10'u tescilli olduğu için bunlarla ilgili işlemler Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 14 binanın yıkımına ise önümüzdeki günlerde devam edilecek.

